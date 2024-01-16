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Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові – CNN

Ольга Глущенко Вівторок, 16 січня 2024, 04:32
Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові – CNN
Дональд Трамп, фото Getty Images

За даними і прогнозами американських ЗМІ, колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

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"Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії", – пише видання.

Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Нагадаємо: Згідно з опитуванням Трамп значно випереджає інших республіканців за ключовими показниками популярності як кандидат у президенти США.

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Теми: ТрампСША
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