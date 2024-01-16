Кім хоче переписати конституцію КНДР, щоб оголосити Південну Корею "ворогом №1"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про необхідність вписати у конституцію Південну Корею як "ворожу країну №1" і ліквідувати відомства, відповідальні за "діалог і співпрацю з Півднем".

Джерело: The Associated Press, KCNA

Деталі: Північна Корея скасувала ключові урядові організації, відповідальні за управління відносинами з Південною Кореєю, повідомили державні ЗМІ у вівторок, коли Кім Чен Ин заявив, що більше не буде прагнути до примирення зі своїм суперником.

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KCNA повідомило, що рішення про ліквідацію відомств, відповідальних за діалог і співпрацю з Півднем, було прийнято під час засідання парламенту країни в понеділок.

У заяві Верховних народних зборів йдеться про те, що дві Кореї зараз перебувають у "гострій конфронтації" і що було б серйозною помилкою з боку "Півночі розглядати Південь як партнера в дипломатії".

"Комітет з мирного возз'єднання країни, Національне бюро економічного співробітництва та Управління міжнародного туризму – інструменти, які існували для діалогу, переговорів і співпраці між Північчю і Півднем, скасовуються", – заявили учасники асамблеї, додавши, що уряд Північної Кореї вживатиме "практичних заходів" для реалізації цього рішення.

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Під час виступу на асамблеї Кім звинуватив Південну Корею і США в посиленні напруженості в регіоні. Він сказав, що для КНДР стало неможливим досягти примирення і мирного возз'єднання з Півднем.

Він закликав асамблею переписати Конституцію Північної Кореї на наступному засіданні, щоб визначити Південну Корею як "ворожу країну №1".

Нагадаємо: Кім Чен Ин наказав своїм військовим, виробникам боєприпасів і ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.