Умєров обговорив з Остіном наступний "Рамштайн", який пройде за тиждень

Наступне, вісімнадцяте за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться у віртуальному форматі 23 січня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телефонну розмову голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова

Деталі: Сторони обговорили останні події на полі бою в Україні та "майбутнє віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня", сповістив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер 16 січня.

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"Міністр Остін повторив, що Сполучені Штати та наша коаліція з приблизно 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії", – додав він.

Останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулось у листопаді 2023 року, воно теж відбувалось у віртуальному форматі.

Після нього стало відомо про створення низки нових коаліцій на підтримку обороноздатності України, зокрема з розбудови протиповітряної оборони, дронів, військово-морських і військово-повітряних сил.

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Крім того, Естонія заявила, що підготувала для учасників прийдешнього засідання "Рамштайн" план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.