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Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 18 січня 2024, 01:00
Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російські війська увечері 17 січня запустили ударні БпЛА на територію України. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, Сумська ОВА

Деталі: За інформацією військових, з Херсонської та Миколаївської областей ударні БпЛА летять в напрямку Кіровоградщини. 

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У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській області також загроза застосування ударних БпЛА.

Оновлено: О 21:02 попередили, що в районі Сум ворожий БпЛА. Жителів закликали перебувати в укриттях.

О 21:29 повідомили, що "Шахеди" спостерігаються у Кіровоградській області в напрямку Черкащини/Вінниччини.

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У Сумській ОВА о 21:41 повідомили, що у небі над областю протиповітряна оборона збила два ворожих БпЛА типу "Шахед". Пізніше уточнили, що ППО збила 4 дрони.

Повітряні сили о 22:55 повідомили, що БпЛА рухаються вздовж кордону Миколаївської/Одеської області, курс північно-західний. На Одещині оголосили повітряну тривогу. 

О 23:18 про загрозу ударних безпілотників попередили Вінниччину.

О 23:56 військові повідомили, що ударні БпЛА рухаються територією Вінницької області у західному напрямку. Загроза для Хмельниччини.

О 00.50 військові повідомили, що ударні БпЛА в Хмельницькій області та рухаються курсом на Старокостянтинів.

О 1.36 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.

Теми: безпілотникиповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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