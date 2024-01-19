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В Італії засудили до 20 років в’язниці офіцера, який хотів передати РФ секретні документи НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 20:53
В Італії засудили до 20 років в’язниці офіцера, який хотів передати РФ секретні документи НАТО
ФОТО PIXABAY

Суд у Римі 19 січня визнав офіцера Військово-морських сил Італії Вальтера Бйота винним у шпигунстві й корупції через спробу передати посольству Росії секретні документи й засудив до 20 років позбавлення волі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Деталі: Рішення у справі Бйота ухвалили після вироку суду першої інстанції – військового трибуналу, який у березні 2023 року присудив офіцеру ВМС 30 років позбавлення волі. На нинішньому слуханні прокуратура вимагала для Бйота лише 18 років ув'язнення.

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Адвокат засудженого заявив, що вирок будуть оскаржувати в апеляції та, за потреби, в касації.

Співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму ще наприкінці березня 2021 року.

У матеріалах справи вказано, що Бйот хотів передати російському офіцеру щонайменше 106 документів НАТО, дев'ять із яких класифіковані як "дуже секретні".

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Російського військового видворили з Італії, оскільки він мав дипломатичний статус. Італійським військовим виявився офіцер флоту Вальтер Бйот. ЗМІ припускали, що він зважився на злочин, бо один із його дітей має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійного і дорогого догляду.

Теми: ІталіяРосіяшпигунство
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