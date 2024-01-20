Росія хоче представити навчання НАТО як провокацію – ISW
На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Росія намагається й надалі представляти в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні.
Джерело: ISW
Деталі: Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на агресію Росії проти України і російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні.
Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 розпочинаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.
У звіті нагадують, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на первинне оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року і неправдиво заявило, що навчання НАТО мають все більш провокаційний і агресивний характер.
МЗС Росії стверджувало, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".
Відомство також заявляло, що Росія регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала НАТО відмовитися від провокаційних дій і перенесла російські військові навчання вглиб країни.
Російські джерела стверджували, що НАТО використовує навчання, щоб "накрутити" і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією і характеризували такі навчання як "серію провокацій".
17 січня Юлія Жданова, член російської делегації на 1066-му пленарному засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі аналогічно заявила, що навчання НАТО на російських і білоруських кордонах "провокують гру на нервах" і "ще більше стискають пружину ескалації".
Російський військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, відкинув коментарі Пісторіуса про можливий майбутній напад Росії на НАТО, стверджуючи, що європейські чиновники регулярно роблять заяви про "концепцію "російської загрози"" і що мало хто з німців насправді погоджується з цими заявами.
Він натякнув, що німецький уряд намагається штучно створити загрозу з боку Росії, якої насправді не існує, платячи експертам за те, щоб ті "говорили правильні слова".
Аналітики зазначають: російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО.
Російські офіційні особи, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, нещодавно погрожували Фінляндії і всьому альянсу НАТО.
ISW продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а швидіше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує й досі.
Ключові висновки ISW за 19 січня:
- Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на російську агресію проти України, і російські погрози на адресу членів НАТО як провокаційні.
- Російські війська зможуть визначати місце, темп і оперативні потреби бойових дій в Україні, якщо Україна візьме на себе зобов'язання проводити оборонні операції протягом 2024 року, як повідомляється, деякі американські посадовці вимагають цього від Києва.
- Американські посадовці вважають, що Україні доведеться вести тривалу війну, і продовжуватимуть докладати зусиль для забезпечення якомога більшої безпекової допомоги Україні до 2025 року, очікуючи, що позиційні бойові дії можуть тривати в Україні до 2026 року.
- Росія намагається налагодити відносини з Південною Кореєю, щоб пом'якшити наслідки своєї зростаючої залежності від Північної Кореї.
- У Республіці Башкортостан продовжилися протести на підтримку ув'язненого відомого башкортського активіста, але рупори Кремля спростували повідомлення про те, що протести є значними за масштабами.
- Російський уряд продовжує зусилля з кодифікації правового нагляду за діяльністю мігрантів, які проживають в Росії.
- Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, реєстрацію та правовий захист російської власності за кордоном, що включає власність на колишніх територіях Російської імперії та Радянського Союзу.
- Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування на південний схід від Куп'янська, а українські війська нещодавно відновили позиції на південний схід від Куп'янська на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
- Батальйон "Восток" так званої "ДНР" заявив 19 січня, що відновить бойові дії на фронті в Україні, коли закінчиться період позиційних боїв, і "продовжить службу" після війни, ймовірно, у підпорядкуванні Росгвардії.
- Російська окупаційна влада продовжує використовувати надання соціальних виплат і медичної допомоги для посилення паспортизації в окупованій Україні.