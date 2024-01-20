Росія хоче представити навчання НАТО як провокацію – ISW

під час навчань військових НАТО Strong Balkan, ілюстративне фото з facebook NATO

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Росія намагається й надалі представляти в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні.

Джерело: ISW

Деталі: Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на агресію Росії проти України і російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні.

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Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 розпочинаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.

У звіті нагадують, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на первинне оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року і неправдиво заявило, що навчання НАТО мають все більш провокаційний і агресивний характер.

МЗС Росії стверджувало, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".

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Відомство також заявляло, що Росія регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала НАТО відмовитися від провокаційних дій і перенесла російські військові навчання вглиб країни.

Російські джерела стверджували, що НАТО використовує навчання, щоб "накрутити" і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією і характеризували такі навчання як "серію провокацій".

17 січня Юлія Жданова, член російської делегації на 1066-му пленарному засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі аналогічно заявила, що навчання НАТО на російських і білоруських кордонах "провокують гру на нервах" і "ще більше стискають пружину ескалації".

Російський військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, відкинув коментарі Пісторіуса про можливий майбутній напад Росії на НАТО, стверджуючи, що європейські чиновники регулярно роблять заяви про "концепцію "російської загрози"" і що мало хто з німців насправді погоджується з цими заявами.

Він натякнув, що німецький уряд намагається штучно створити загрозу з боку Росії, якої насправді не існує, платячи експертам за те, щоб ті "говорили правильні слова".

Аналітики зазначають: російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО.

Російські офіційні особи, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, нещодавно погрожували Фінляндії і всьому альянсу НАТО.

ISW продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а швидіше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує й досі.

Ключові висновки ISW за 19 січня: