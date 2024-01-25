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Населення Німеччини сягнуло нового рекорду, допомогла міграція

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 13:04
Населення Німеччини сягнуло нового рекорду, допомогла міграція
Фото: Getty Images

За даними німецького статистичного відомства, протягом 2023 року населення Німеччини зросло на 300 тисяч, до рекордних 84,7 мільйона осіб, компенсувала низький рівень народжуваності та старіння населення міграція в країну.

Джерело: ZDF з посиланням на німецьке статистичне відомство, передає "Європейська правда"

Деталі: Зростання відповідало середнім показникам, що спостерігалися в період з 2012 по 2021 рік. Але це число виявилось значно меншим, ніж у 2022 році, коли сотні тисяч українських біженців прибули до Німеччини в пошуках притулку.

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Статистичне управління оцінює чисту міграцію до Німеччини на рівні від 680 тисяч до 710 тисяч осіб у 2023 році.

Це менше, ніж у 2015 році, коли війна на Близькому Сході призвела до зростання показника до 1,14 мільйона. У 2022 році на тлі російсько-української війни цей показник сягнув 1,46 мільйона.

Як і в усі роки після об’єднання Німеччини, баланс народжуваності та смертності у 2023 році був негативним, оскільки людей померло більше, ніж народилося. Різниця між народжуваністю і смертністю становить не менше 320 тисяч.

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Міграція є ключовою темою в Німеччині, де уряд посилив прикордонний контроль і пообіцяв прискорити депортацію, а також задовольнити потребу в іноземних працівниках за допомогою реформ, що полегшують доступ до громадянства.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" піднялася на друге місце в опитуваннях громадської думки, зробивши міграцію ключовою темою для виборців.

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Теми: Німеччина
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