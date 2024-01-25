Населення Німеччини сягнуло нового рекорду, допомогла міграція
За даними німецького статистичного відомства, протягом 2023 року населення Німеччини зросло на 300 тисяч, до рекордних 84,7 мільйона осіб, компенсувала низький рівень народжуваності та старіння населення міграція в країну.
Джерело: ZDF з посиланням на німецьке статистичне відомство, передає "Європейська правда"
Деталі: Зростання відповідало середнім показникам, що спостерігалися в період з 2012 по 2021 рік. Але це число виявилось значно меншим, ніж у 2022 році, коли сотні тисяч українських біженців прибули до Німеччини в пошуках притулку.
Статистичне управління оцінює чисту міграцію до Німеччини на рівні від 680 тисяч до 710 тисяч осіб у 2023 році.
Це менше, ніж у 2015 році, коли війна на Близькому Сході призвела до зростання показника до 1,14 мільйона. У 2022 році на тлі російсько-української війни цей показник сягнув 1,46 мільйона.
Як і в усі роки після об’єднання Німеччини, баланс народжуваності та смертності у 2023 році був негативним, оскільки людей померло більше, ніж народилося. Різниця між народжуваністю і смертністю становить не менше 320 тисяч.
Міграція є ключовою темою в Німеччині, де уряд посилив прикордонний контроль і пообіцяв прискорити депортацію, а також задовольнити потребу в іноземних працівниках за допомогою реформ, що полегшують доступ до громадянства.
Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" піднялася на друге місце в опитуваннях громадської думки, зробивши міграцію ключовою темою для виборців.
Що було раніше:
- Населення Німеччини на кінець 2022 року становило щонайменше 84,3 мільйона мешканців, що на той момент стало рекордним показником з початку спостережень у 1950-му.
- Загалом же зараз населення Німеччини в середньому старіше, ніж було 70 років тому.