До бюджету повернули 1,5 млрд, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ

У результаті комплексних заходів Міноборони та правоохоронці, до держбюджету повернули майже 1,5 мільярда гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

Джерело: МОУ, СБУ, Офіс генпрокурора, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "Завдяки злагодженим діям прокурорів Офісу генпрокурора та слідчих СБУ, а також за сприяння Міністерства оборони України, під час досудового розслідування в січні 2024 року розірвано збитковий державний контракт зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ. Грошові кошти в сумі 35 млн євро, що в еквіваленті становить майже 1,5 млрд грн, вже повернуто компанією-нерезидентом на рахунки Міністерства оборони".

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Деталі: За даними УП, йдеться про договір, який у грудні 2022 року підписав керівник Головного управління з організації виробництва та будівництва споруд спеціального призначення МОУ Олександр Нагорський. Він уклав додаткову угоду до державного контракту з компанією - посередником на поставку 155 мм пострілу виробництва MES S.p.A, (Республіка Італія) за завищеними цінами.

Після того, як військова контррозвідка СБУ викрила спробу провести закупівлю боєприпасів в обхід антикорупційних запобіжників, було розпочато аудиторське дослідження, яке попередньо підтвердило усі ознаки порушення.

22 грудня 2023 року стало відомо про затримання організатора "схеми" (Нагорського).

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За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ. Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів.

Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Підозрюваному інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Наразі він перебуває під вартою.