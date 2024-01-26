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РФ збільшує інтенсивність наступу на Сіверському та Бахмутському напрямках – Сирський

Євген КізіловП'ятниця, 26 січня 2024, 21:07
РФ збільшує інтенсивність наступу на Сіверському та Бахмутському напрямках – Сирський
Олександр Сирський спілкується з командирами. Фото: його телеграм-канал

Російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram

Деталі: За його словами, обстановка на Східному фронті залишається складною.

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На Сіверському напрямку росіяни продовжують наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

Крім того, штурмові групи РФ за підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагаються безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.

Разом з тим, пише Сирський, "свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу". Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе.

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За даними командувача, на Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи "добровольчого корпусу". Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.

Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.

Пряма мова: "Наші штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації. Сьогодні вчергове був безпосередньо в районах ведення бойових дій. Заслухав командирів бригад щодо обстановки, яка склалась. Разом ми провели оцінку запропонованих рішень на подальші дії. Уточнили окремі завдання та прийняли низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога. Наразі робимо ставку на виявлення важливих об’єктів окупантів засобами розвідки, нанесення точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби".

Теми: війна
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