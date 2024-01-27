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На фронті за добу відбулося майже 100 бойових зіткнень – зведення

Ольга Глущенко Субота, 27 січня 2024, 07:10
На фронті за добу відбулося майже 100 бойових зіткнень – зведення
українські воїни, ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – 29 – на Авдіївському няпрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та  4 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Минулої доби російські окупанти також завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено.

Зранку російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ " на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак у районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку захисниками відбито атаку окупантів у районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Теми: війнаГенштаб
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