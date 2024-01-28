Лідер угорської партії: Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо Закарпаття

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Джерело: Index, "Європейська правда"

Деталі: Виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті в суботу, Тороцкоі заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно". За його словами, "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів.

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Ласло Тороцкої заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні: негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів.

Він також заявив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.

"Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – заявив Тороцкоі.

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Під час торішньої партійної конференції лідер Mi Hazank говорив, серед іншого, про необхідність запобігти початку нової світової війни, а також про те, що Україна була продана іноземним інвесторам. Він виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки вважав, що їхній вступ збільшить шанси на війну з Росією.

Нагадаємо: Варто зазначити, що це не перша подібна заява з боку угорського політика. У 2022 році Тороцкоі з нагоди Дня незалежності Польщі у Twitter побажав їй знову мати спільний кордон з Угорщиною.

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко тоді закликав угорський уряд засудити заяви Тороцкоі.