Газета Орбана опублікувала антиукраїнську статтю перед візитом Сіярто до України

Газета Magyar Nemzet, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем угорського прем’єра, перед візитом до Ужгорода глави МЗС Угорщини Петера Сійярто опублікувала статтю, в якій критикує ситуацію з українськими медіа.

Джерело: стаття Magyar Nemzet, "Європейська правда"

Деталі: "У той час, як для іноземної преси організовують потьомкінське село, в українській національній пресі не можна знайти ані крихти класичної журналістики", – йдеться у матеріалі.

Реклама:

Газета, зокрема, критикує діяльність "Медіацентру Україна": "Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до східноєвропейської країни, щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати й вимовляти назви населених пунктів українською мовою – опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Кієв, а Київ, не Харьков, а Харків, не Днєпр, а Дніпро, не Донбасс, а Донбас, і, нарешті, Одесса може бути тільки Одесою".

При цьому сама Magyar Nemzet у своїй статті показово використовує назву Lemberg на позначення Львова, хоча в Угорщині поширена також коректна назва Lviv, яку вживає також угорський уряд.

Критикує газета і незалежні українські видання, стверджуючи, що ті нібито на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, які задовольняють українську владу.

ВІДЕО ДНЯ

"Чоловікам-авторам, які працюють у медіа-організаціях з такими зв'язками, не загрожує мобілізація, вони можуть користуватися привілеями, якщо лають росіян, словаків, угорців, Путіна, Трампа, Такера Карлсона, Віктора Орбана, Роберта Фіцо, Папу Римського Франциска і всіх, хто має сумніви щодо керівництва в Києві з-за кордону" – йдеться у статті.

Серед них газета згадує і "Європейську правду", критикуючи її за "антиугорські статті" і навіть написання в коментарях соцмереж назв ворожих країн і політиків з малої літери.

В той же час, як приклад, видання згадує особу "телеведучої, яка виступає за мир" Діани Панченко, яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони хочуть вільно працювати. Варто зауважити, що Панченко є відомою проросійською пропагандисткою, що працювала на телеканалах кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK.

Слід зазначити, що стаття у ручному для угорського уряду ЗМІ була опублікована напередодні очікуваного візиту до України міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, на який покладають певні надії у контексті потепління в українсько-угорських відносинах.

Нагадаємо: Як відомо, зустріч очільників МЗС України та Угорщини запланована на 29 січня в Ужгороді і має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Детальніше про медіаімперію угорського прем’єра читайте у статті Міністерство правди Орбана. Як працює антиукраїнська та антизахідна пропаганда в Угорщині.

Читайте також: Угорщина може зарити сокиру війни? Пояснюємо, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною