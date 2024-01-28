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Газета Орбана опублікувала антиукраїнську статтю перед візитом Сіярто до України

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 28 січня 2024, 12:00
Газета Орбана опублікувала антиукраїнську статтю перед візитом Сіярто до України
фото: getty images

Газета Magyar Nemzet, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем угорського прем’єра, перед візитом до Ужгорода глави МЗС Угорщини Петера Сійярто опублікувала статтю, в якій критикує ситуацію з українськими медіа.

Джерело: стаття Magyar Nemzet, "Європейська правда"

Деталі: "У той час, як для іноземної преси організовують потьомкінське село, в українській національній пресі не можна знайти ані крихти класичної журналістики", – йдеться у матеріалі.

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Газета, зокрема, критикує діяльність "Медіацентру Україна": "Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до східноєвропейської країни, щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати й вимовляти назви населених пунктів українською мовою – опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Кієв, а Київ, не Харьков, а Харків, не Днєпр, а Дніпро, не Донбасс, а Донбас, і, нарешті, Одесса може бути тільки Одесою".

При цьому сама Magyar Nemzet у своїй статті показово використовує назву Lemberg на позначення Львова, хоча в Угорщині поширена також коректна назва Lviv, яку вживає також угорський уряд.

Критикує газета і незалежні українські видання, стверджуючи, що ті нібито на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, які задовольняють українську владу.

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"Чоловікам-авторам, які працюють у медіа-організаціях з такими зв'язками, не загрожує мобілізація, вони можуть користуватися привілеями, якщо лають росіян, словаків, угорців, Путіна, Трампа, Такера Карлсона, Віктора Орбана, Роберта Фіцо, Папу Римського Франциска і всіх, хто має сумніви щодо керівництва в Києві з-за кордону" – йдеться у статті.

Серед них газета згадує і "Європейську правду", критикуючи її за "антиугорські статті" і навіть написання в коментарях соцмереж назв ворожих країн і політиків з малої літери.

В той же час, як приклад, видання згадує особу "телеведучої, яка виступає за мир" Діани Панченко, яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони хочуть вільно працювати. Варто зауважити, що  Панченко є відомою проросійською пропагандисткою,  що працювала на телеканалах кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK.

Слід зазначити, що стаття у ручному для угорського уряду ЗМІ була опублікована напередодні очікуваного візиту до України міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, на який покладають певні надії у контексті потепління в українсько-угорських відносинах.

Нагадаємо: Як відомо, зустріч очільників МЗС України та Угорщини запланована на 29 січня в Ужгороді і має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана. 

Детальніше про медіаімперію угорського прем’єра читайте у статті Міністерство правди Орбана. Як працює антиукраїнська та антизахідна пропаганда в Угорщині.

Читайте також: Угорщина може зарити сокиру війни? Пояснюємо, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною

Теми: УгорщинаОрбанпропаганда
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