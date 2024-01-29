Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дощі та сніг відступили: в Україні не буде опадів найближчими днями

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 січня 2024, 12:43
Дощі та сніг відступили: в Україні не буде опадів найближчими днями
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

У вівторок та середу, 30 та 31 січня, в Україні не прогнозують без опадів, на дорогах місцями буде ожеледиця

Джерело: Інтерфакс-Україні із посиланням на "Укргідрометцентр"

Деталі: У вівторок в Україні не прогнозують опадів. На дорогах, крім південної частини країни, місцями буде ожеледиця. Очікується південно-західний, західний вітер, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах 9-14° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті та Волині місцями 5-7° тепла. У Києві – без опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

Реклама:

У середу в Україні також не прогнозують без опадів. На дорогах, крім півдня та більшості центральних і східних областей, місцями буде ожеледиця. Прогнозують південно-західний, західний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах та в північно-східних областях 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 2-7° тепла. У Києві не буде опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

погода
У понеділок в Україні переважно без опадів, подекуди туман і ожеледиця
На вихідних очікують сніг з дощем і похолодання
В Україні прогнозують дощі та мокрий сніг найближчими днями
Останні новини
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
Усі новини...
Реклама: