Дощі та сніг відступили: в Україні не буде опадів найближчими днями

У вівторок та середу, 30 та 31 січня, в Україні не прогнозують без опадів, на дорогах місцями буде ожеледиця

Джерело: Інтерфакс-Україні із посиланням на "Укргідрометцентр"

Деталі: У вівторок в Україні не прогнозують опадів. На дорогах, крім південної частини країни, місцями буде ожеледиця. Очікується південно-західний, західний вітер, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах 9-14° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті та Волині місцями 5-7° тепла. У Києві – без опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

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У середу в Україні також не прогнозують без опадів. На дорогах, крім півдня та більшості центральних і східних областей, місцями буде ожеледиця. Прогнозують південно-західний, західний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах та в північно-східних областях 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 2-7° тепла. У Києві не буде опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.