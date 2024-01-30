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Орбан повторив свої тези про "катастрофу" від вступу України в ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 13:45
Орбан повторив свої тези про катастрофу від вступу України в ЄС
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову непокоїться через нібито "катастрофічні наслідки" від вступу України в ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви Орбана в інтерв’ю французькому виданню Le Point, яке оприлюднила його пресслужба

Деталі: Орбан згадав про євроінтеграцію України, коментуючи ситуацію з протестами фермерів у Європі.

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"Ця історія показує, наскільки серйозною проблемою для Європи є Україна, незважаючи на війну", – сказав він.

Угорський прем’єр стверджує, що зближення України з Європейським Союзом або її вступ "може мати катастрофічний ефект для європейських економік, особливо в аграрному секторі".

Він розповів, як Угорщина "страждає" від впливу української економіки, оскільки межує з Україною.

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"Українська сільськогосподарська продукція набагато дешевша, ніж у французьких та угорських фермерів… Ми не можемо конкурувати і руйнуємо наші сільські господарства… Єврокомісія повинна захищати європейські інтереси перед українцями, а не українські інтереси перед європейськими фермерами", – каже Орбан.

Орбан раніше скаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою. Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Однак після цього Орбан заявив, що відмовився від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

Теми: ОрбанЄС
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