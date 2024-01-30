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В МЗС Угорщини заявили, що до зустрічі Зеленського і Орбана "ще довгий шлях"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 15:46
В МЗС Угорщини заявили, що до зустрічі Зеленського і Орбана ще довгий шлях
ПЕТЕР СІЙЯРТО. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським "ще довгий шлях".

Джерело: Сійярто на брифінгу у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Сійярто на наступний день після зустрічі зі своїм українським колегою сказав, що якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.

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Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер, якого цитує угорський портал Hirado, також заявив прем'єр-міністр Угорщини та президент України мають зустрітися, коли відносини увійдуть у нову фазу. Він сказав, що якщо буде призначена дата зустрічі, це означатиме, що закарпатські угорці отримали свої права назад.

Сійярто також підтвердив зміну позиції угорського уряду і заявив, що Будапешт відкритий для використання бюджету Європейського Союзу для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, якщо він буде переглядатися щорічно і потребуватиме одностайності країн-членів.

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів із Сійярто заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.

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Він, зокрема, сказав, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

Своєю чергою, Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Про деталі домовленостей з Угорщиною дивіться відеоаналіз "ЄвроПравди"

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Теми: УгорщинаУкраїнаОрбанЗеленський
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