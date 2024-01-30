На крок ближче до вилучення заморожених активів Росії: комітет ПАРЄ схвалив ідею

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених у країнах Заходу російських активів та спрямування їх на відбудову України.

Джерело: пресслужба ПАРЄ, цитує "Європейська правда"

Деталі: У проєкті резолюції, що ґрунтується на доповіді представника Албанії Лулзіма Баші, комітет заявляє, що Росія як країна-агресор має надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її протиправними діями на міжнародному рівні, у тому числі за руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні збитки та інші негативні наслідки".

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На цьому етапі йдеться лише про проєкт і він ще не схвалений на рівні ПАРЄ.

У тексті пропонують, щоби Рада Європи очолила процес "вилучення російських державних активів та їхнє використання на відбудову України", відзначаючи, що на червень 2023 року завдані Україні збитки внаслідок війни оцінювали у 416 млрд доларів США.

Комітет рекомендує створити міжнародний компенсаційний механізм під егідою Ради Європи, що передбачало би створення міжнародного трастового фонду, до якого передали б активи з країн-учасниць Ради Європи та інших держав.

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Також пропонується створити неупереджену й ефективну комісію для розгляду претензій, що діяла би за загальновизнаними юридичними нормами, аби розглядати заявки України та інших суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), постраждалих внаслідок агресії.

Комітет закликає країни-учасниці Ради Європи та інші держави, у яких є заморожені російські активи, активно співпрацювати у питанні передачі цих активів у цей механізм за підтримки ЄС, США та країн "Групи семи".

"Згідно з міжнародним правом, держави мають право застосувати контрзаходи проти країни, яка серйозно порушила міжнародне право. Настав час, щоби країни Ради Європи перейшли від санкцій до контрзаходів", – заявили у комітеті, додавши, що не бачать проблем з легітимністю такого кроку.

У проєкті аргументують, що це допоможе посилити Україну, забезпечити відповідальність Росії та стримати потенційні наступні випадки агресії.

Парламентська асамблея, до якої входять парламентарі 46 країн, має розглянути це питання на одній з наступних сесій.

Цей проєкт є складовою компенсаційного механізму, про ідею якого домовилися на саміті Ради Європи у Рейк’явіку влітку 2023 року.

У рамках цього задуму вже заснували реєстр збитків від російської агресії та призначили його керівника.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті: Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку. Також дивіться короткий відеоблог з цього приводу.