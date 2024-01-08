ISW проаналізував, як Кремль відбирав сім’ї загиблих окупантів на різдвяну зустріч з Путіним

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували відбір сімей загиблих російських військових, присутніх на різдвяній зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, відзначивши, що такі відбори є стандартною практикою Кремля.

Джерело: ISW

Деталі: Президент Росії Путін продовжив демонструвати "опіку" російськими військовослужбовцями та їхніми сім'ями напередодні президентських виборів у березні 2024 року під час зустрічі з членами сімей загиблих російських військовослужбовців, яка відбулася 6 січня.

Реклама:

Путін зустрівся з членами сімей російських військовослужбовців, які загинули в Україні, у своїй резиденції в Ново-Огарьово, щоб відсвяткувати православне Різдво.

Він підкреслив "героїзм загиблих російських військовослужбовців", які "захищали інтереси (Росії – ред.)".

Аналітики зауважують, що російський диктатор неодноразово підтверджував підтримку російського уряду сім'ям російських військовослужбовців і делегував відповідальність за постійну підтримку цих сімей російським чиновникам на всіх рівнях по всій Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно Путін відвідав подібні заходи, під час яких він вдавав із себе "милосердного лідера", який піклується про добробут російських військовослужбовців, і продемонстрував свою здатність задовольняти прохання військовослужбовців і вирішувати їхні проблеми.

Експерти вказують: ймовірно, Путін використовує ці періодичні, широко розрекламовані зустрічі як частину своєї передвиборчої кампанії, оскільки російські військовослужбовці та члени їхніх сімей становлять значний електорат, і їхня публічна підтримка Путіна є життєво важливою для Кремля, оскільки вона дає йому можливість представити російське суспільство, яке значною мірою підтримує війну в Україні.

Крім того, зазначають в огляді, схоже, що Кремль ретельно відбирає сім'ї, які відвідали зустріч з Путіним, щоб мінімізувати ризик того, що вони можуть сказати або запитати про незручні речі.

Також фахівці нагадують, що Кремль продемонстрував "чутливість" до нещодавніх публічних скарг членів сімей російських військовослужбовців і продовжує свої зусилля з цензурування цих скарг у публічному просторі.

Російське видання "Агентство новостей" заявило 7 січня, що на зустрічі були присутні родичі п'ятьох загиблих російських військовослужбовців, і що багато хто з цих родичів має зв'язки з російським урядом та військовими.

Агентство "Новости" повідомило, що серед присутніх була вдова колишнього військовослужбовця Росгвардії, яка зараз є головою "Комітету сімей воїнів Вітчизни" в Балашисі та радником голови Балашихи; вдова російського військовослужбовця, яка зараз працює головою Тамбовського відділення створеного Кремлем "Фонду захисників Вітчизни"; члени сім'ї колишнього настоятеля храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який раніше брав участь у конфліктах у Чечні та Сирії і був відомий як "десантний священик".

"Агентство "Новости" повідомило, що всі п'ятеро загиблих військовослужбовців, сім'ї яких були присутні на зустрічі, посмертно отримали нагороди Героя Росії та ордени Мужності, а двоє з присутніх дітей також були присутні на заході за участю Путіна 4 листопада в Москві.

Аналітики наголошують: практика Кремля ретельно відбирати тих, хто відвідує публічні заходи з Путіним, а іноді одні й ті ж особи з'являються на кількох заходах, здається, є стандартною.

Ключові висновки ISW за 7 січня: