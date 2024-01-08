Бойові дії в Газі триватимуть до звільнення всіх заручників – міністр оборони Ізраїлю
Понеділок, 8 січня 2024, 04:44
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зустрівся в Тель-Авіві з сім'ями заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, і пообіцяв, що ЦАХАЛ працює над тим, аби звільнити їх.
Джерело: Галант, цитує The Times of Israel
Пряма мова: "Військові дії в Газі не припиняться, поки заручники не повернуться додому".
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Деталі: Офіс Галланта повідомляє, що міністр відповів на запитання родин і "провів відкриту дискусію", підкресливши, що бойові дії не припиняться, поки кожен із заручників не повернеться до Ізраїлю.
Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що війна між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Гази може "метастазувати" і загрожувати безпеці на всьому Близькому Сході.