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Бойові дії в Газі триватимуть до звільнення всіх заручників – міністр оборони Ізраїлю

Ольга Глущенко Понеділок, 8 січня 2024, 04:44
Бойові дії в Газі триватимуть до звільнення всіх заручників – міністр оборони Ізраїлю
Галант на зустрічі з сім'ями заручників, фото: Міністерство оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зустрівся в Тель-Авіві з сім'ями заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, і пообіцяв, що ЦАХАЛ працює над тим, аби звільнити їх.

Джерело: Галант, цитує The Times of Israel

Пряма мова: "Військові дії в Газі не припиняться, поки заручники не повернуться додому".

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Деталі: Офіс Галланта повідомляє, що міністр відповів на запитання родин і "провів відкриту дискусію", підкресливши, що бойові дії не припиняться, поки кожен із заручників не повернеться до Ізраїлю.

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що війна між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Гази може "метастазувати" і загрожувати безпеці на всьому Близькому Сході.

Теми: ІзраїльСектор Газизаручники
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