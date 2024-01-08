Війна між Ізраїлем і ХАМАС може загрожувати безпеці всього Близького Сходу – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що війна між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Гази може "метастазувати" і загрожувати безпеці на всьому Близькому Сході.

Джерело: Блінкен на пресконференції в Катарі, цитує The Times of Israel

Пряма мова: "Це момент глибокої напруженості в регіоні. Це конфлікт, який може легко метастазувати, спричиняючи ще більшу небезпеку і ще більше страждань".

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Деталі: Видання додає, що держсекретар США залишив Катар і вирушив до ОАЕ, після чого полетить до Саудівської Аравії, Ізраїлю та Єгипту.

Нагадаємо:З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС Блінкен неодноразово відвідував Ізраїль в рамках поїздок на Близький Схід..

Також Блінкен заявив у жовтні минулого року, що Ізраїль не має наміру керувати Сектором Гази після закінчення війни.