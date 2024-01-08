По всій Україні лунала тривога через пуски російських ракет
Близько 6 години ранку в Україні почала ширитися повітряна тривога, Повітряні сили підтвердили пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і винищувачів МіГ-31К. О 8:24 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 2 години.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.
Загроза застосування авіаційного ракетного озброєння!"
Деталі: Повітряну тривогу було оголошено в 6 областях.
6:05: Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області.
6:09: Ракета через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.
6:10: У Києві та області оголошена повітряна тривога.
6:10 ПС: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!
Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Прямуйте в укриття!"
6:17: Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.
6:26: Ракети через Сумщину в напрямку Полтавщини/Черкащини.
6:28: Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
6:29: Група ракет на півдні Київщини - в західному напрямку.
6:33: Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку (Полтавщина/Київщина).
6:36: На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза - для Вінниччини.
6:36: Пуск "Кинджала".
6:39: Група ракет через Харківщину на Дніпропетровщину.
6:40: Швидкісна ціль на Дніпро.
6:49: Групи крилатих ракет:
1.Черкащина - в західному напрямку.
2.Вінниччина - курс на Хмельницьку область.
3.Харківщина - в напрямку Дніпра.
6:50: Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
6:53: Зліт третього МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
6:58: Групи крилатих ракет:
1. Хмельниччина - в західному напрямку! Загроза для Тернопільської області.
2. Черкащина - Вінниччина - в південно-західному напрямку.
+ Зафіксовано пуски ракет із Ту-22м3.
О 07:08 зафіксовано пуск "Кинджала", жителів Дніпра й Кривого Рогу закликали бути в укритті.
О 07:10 четвертий МіГ-31К злетів із Саваслейки Нижньогородської області РФ.
О 07:16 Повітряні сили повідомили, що частина ракет із Тернопільщини/Львівщини змінила курс на Хмельниччину. Старокостянтинів і Шепетівку закликали залишатися в укриттях.
О 07:19 повідомили про повторний пуск "Кинджала" у напрямку Київщини. Київ закликали бути в укритті.
Балістика також загрожувала Запоріжжю й Чернігову.
Оновлено о 8:30: О 8:24 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 2 години.
Нагадаємо: Вночі та вранці 8 січня Повітряні сили повідомили про виліт 12 бомбардувальників з російського аеродрому "Оленья" і попередили про загрозу ракетної небезпеки.