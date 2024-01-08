Удар по Змієву: з-під завалів дістали тіло жінки
Понеділок, 8 січня 2024, 10:51
Одна людина загинула у результаті удару росіян по місту Зміїв на Харківщині вранці 8 січня − тіло жінки дістали з-під завалів будинку.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у м. Зміїв Чугуївського району. Із-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки".
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Деталі: Повідомляється, що трьома годинами раніше там вдалось врятувати 2-х чоловіків.
До робіт залучали 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Таким чином у результаті удару росіян 8 січня загинули троє людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих − у Криворізькому районі та на Хмельниччині. Ще щонайменше 33 людини постраждали.
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