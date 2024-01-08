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Під ракетним ударом росіян були 4 регіони: 4 загиблих, понад 3 десятки поранених

Ірина БалачукПонеділок, 8 січня 2024, 09:51
Під ракетним ударом росіян були 4 регіони: 4 загиблих, понад 3 десятки поранених
Рятувальники звільняють з-під завалів постраждалого у м. Зміїв. Скриншот з відео МВС

Щонайменше 4 людини загинули, 33 постраждали та кілька осіб можуть перебувати під завалами у результаті ракетного удару росіян по Україні вранці 8 січня.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба у Telegram 

Пряма мова Клименка: "Сьогодні вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України. Одна людина загинула, є потерпілі".

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Деталі: Зокрема, у місті Запоріжжя рятувальники та поліцейські працюють на 6 локаціях – ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними, троє людей постраждали.

У Дніпропетровській області у місті Новомосковськ вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйнований приватний будинок, одна людина загинула. Також знищений приватний будинок і в Кривому Розітроє людей можуть перебувати під завалами. Крім того, пошкоджень зазнав торговельно-розважальний центр.

Росіяни, за попередніми даними, завдали щонайменше 4 удари по Харкову: пошкоджені підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.

Також окупанти атакували місто Зміїв − зруйнований приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

Кілька вибухів пролунало у Хмельницькій області. За словами Клименка, на місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські, дані щодо потерплих уточнюються.

Оновлено о 10:35. Пізніше заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив, що на Хмельниччині є один загиблий.

Пряма мова Кулеби: "8 січня. Ворог випустив десятки ракет по мирним містам та селам України. Станом на зараз 33 людини постраждали, двоє людей загинуло. Триває ліквідація наслідків обстрілу".

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Ще пізніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку у Змієві на Харківщині дістали тіло жінки. 

Хмельницька ОВА повідомила про другого загиблого в області.

Теми: ракетний ударжертвиДніпропетровська областьЗапорізька область
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