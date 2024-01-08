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Багато балістики: у Повітряних силах пояснили нинішній результат ППО

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 січня 2024, 12:10
Багато балістики: у Повітряних силах пояснили нинішній результат ППО
Patriot. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

У ніч на 8 січня Російська Федерація випустила по Україі багато ракет, що летять по балістичній траєкторії, для знищення яких Силам бракує сучасних західних систем.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону на прохання прокоментувати нинішній результат роботи ППО

Пряма мова: "Велику кількість балістичних ракет випустив ворог, це і "Кинджали" і ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії (Х-22), 6 (балістичних) "Іскандерів", С-300/С-400. Це все летить по балістичній траєкторії.

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Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, зокрема системами Patriot.

Тому – такий результат сьогодні. Багато вже кажуть "не надто великий відсоток збиття". Відсоток залишається таким, як і був (зокрема по ракетах Х-101, яких нині знищено 18 із 24).

Деталі: Ігнат також зауважив, що нині було збито 100% "Шахедів", запущених по Україні в ніч на 8 січня (8 із 8). Також, за словами речника Повітряних сил, не всі ракети, які запустив ворог, досягли цілі. Однак ці деталі розкриватися не будуть, щоб не "полегшувати життя ворогу".

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Що передувало: В ніч на 8 січня російські окупанти випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.

Нагадаємо: Ракети Х-22/32 летять по балістичній траєкторії, щоб їх перехоплювати, потрібні спеціальні засоби (такі системи як Patriot). Понад 300 таких ракет застосував противник з часу повномасштабного вторгнення. Жодної з цих ракет не було збито.

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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