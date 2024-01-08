Росіяни випустили по Україні 51 ракету і 8 "Шахедів": майже половину вдалося збити
Російські окупанти випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram
Дослівно ПС: "Захисники неба знищили: 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей".
Деталі: Повідомляється, що уночі 8 січня росіяни завали масованого удару по Україні, застосувавши:
- 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська (РФ),
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ,
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов, РФ),
- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ),
- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області РФ,
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда у Криму,
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область РФ).
Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.
Ворог цілив по різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовав по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
Передісторія:
- Щонайменше 4 людини загинули, 33 постраждали та кілька осіб можуть перебувати під завалами у результаті ракетного удару росіян по Україні вранці 8 січня.
- Це вже третя масована атака за останні 11 днів.
- Уночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- На другий день після атаки президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 39 осіб. Пізніше кількість жертв цього удару щоденно зростала, бо під завалами знаходили загиблих. Лише в Києві загинули 32 людини.
- Тоді окупанти випустили по Україні 158 повітряних цілей – безпілотників і ракет різного типу. ППО вдалося знищити 114 із них. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.
- 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. В основному цілили по столиці.
- На ранок 3 січня повідомлялося, що внаслідок цієї атаки 4 людини загинули і ще 54 постраждали.