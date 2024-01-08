Росіяни випустили по Україні 51 ракету і 8 "Шахедів": майже половину вдалося збити

Російські окупанти випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Дослівно ПС: "Захисники неба знищили: 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей".

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Деталі: Повідомляється, що уночі 8 січня росіяни завали масованого удару по Україні, застосувавши:

8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська (РФ),

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ,

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов, РФ),

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ),

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області РФ,

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда у Криму,

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область РФ).

Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

Ворог цілив по різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовав по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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