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Після обміну полоненими активізувалися шахраї: хочуть нажитися на родичах − Лубінець

Ірина БалачукПонеділок, 8 січня 2024, 14:30
Після обміну полоненими активізувалися шахраї: хочуть нажитися на родичах − Лубінець
Дмитро Лубінець. Фото з Facebook

Після останнього обміну полоненими зросла кількість шахраїв, які хочуть нажитися на родичах українців, які залишаються в російському полоні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "Будьте уважними, шахраї використовують крайній обмін військовополоненими для власної наживи".

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Деталі: За його словами, шахраї створюють у соцмережах акаунти, в яких представляються нібито звільненими з полону захисниками і обіцяють надати інформацію нібито про інших військових, яких "бачили" у ворожому полоні. Після цього зловмисники починають просити гроші у родичів.

Лубінець зазначив, що шахраї використовують у профілях фото та відео з "обміну 230" та інших обмінів.

Пряма мова Лубінця: "Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї".

Він закликав українців, чиї рідні перебувають в полоні, звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Теми: полоненіобмінРосіяшахрайство
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