Помер відомий футболіст, ексгравець збірної України
Понеділок, 8 січня 2024, 16:11
На 43-му році життя помер відомий футболіст, колишній гравець національної збірної України Богдан Шершун.
Джерело: пресслужба футбольного клубу "Динамо Київ"
Дослівно: "Вихованець дніпропетровського футболу, під час кар’єри гравця Шершун виступав в чемпіонатах України за "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас", "Волинь". Після завершення футбольної кар’єри Богдан працював експертом на телебаченні.
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Футбольний клуб "Динамо" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Богдана Шершуна".
Деталі: Про причини смерті не повідомляється.