Помер відомий футболіст, ексгравець збірної України

На 43-му році життя помер відомий футболіст, колишній гравець національної збірної України Богдан Шершун.

Джерело: пресслужба футбольного клубу "Динамо Київ"

Дослівно: "Вихованець дніпропетровського футболу, під час кар’єри гравця Шершун виступав в чемпіонатах України за "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас", "Волинь". Після завершення футбольної кар’єри Богдан працював експертом на телебаченні.

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Футбольний клуб "Динамо" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Богдана Шершуна".

Деталі: Про причини смерті не повідомляється.