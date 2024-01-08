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Комітет Ради знайшов корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію

Євген КізіловПонеділок, 8 січня 2024, 19:43
Комітет Ради знайшов корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні в понеділок визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Джерело: голова комітету Анастасія Радіна в коментарі "Українській правді"

Деталі: За її словами, комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми відповідного законопроєкту мають корупційні ризики. Які саме, Радіна не уточнила і пообіцяла надати цю інформацію згодом.

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Вона додала, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ. Вони погодились з висновком комітету і пообіцяли усунути недоліки.

Оновлено: Пізніше Радіна прояснила ситуацію у Facebook.

Пряма мова: "Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків. Разом з тим, Міністерство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів".

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Деталі: Радіна наголосила, що рішення комітету не означає, що його члени виступають проти удосконалення процедури мобілізації. Навпаки, "мобілізація має бути справедлива, передбачувана — і без корупційних дірок".

Голова комітету перелічила те, що необхідно вдосконалити у законопроєкті для уникнення корупційних ризиків:

  1. Не покладати на органи місцевого самоврядування обов’язок із забезпечення прибуття військовозобов'язаних у ТЦК. Місцева влада може забезпечувати транспорт, але не може застосовувати примус. Натомість, обов’язок забезпечити прибуття без уточнення способу, у який це має відбуватися, може породжувати свавілля.
  2. Чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо. Керівник ТЦК не має отримати можливість вносити в реєстр людей на наступний день після їхнього неприбуття (адже неприбуття можливе і з поважних причин), а когось "не помічати" місяцями. Обмеження прав може відбуватися після притягнення особи до відповідальності за порушення обов’язку з’явитися на виклик.
  3. Прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Пряма мова: "Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроекті значно більше. У першу чергу — щодо подолання корупції у ВЛК (військово-лікарська комісія) та МСЕК (медико-соціальна експертна комісія). Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації".

Деталі: Радіна пообіцяла, що детальний висновок антикорупційної експертизи до законопроекту щодо мобілізації буде оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Вона повідомила також, що за лютий-вересень 2023 року комітет з антикорупційної діяльності ухвалив 34 висновки щодо наявності у різних законопроектах корупційних ризиків.

Передісторія:

  • 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
  • Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.

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Теми: мобілізаціязаконодавствоВерховна Рада
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