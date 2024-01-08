Помер легенда футболу Франц Бекенбауер

Легендарний німецький футболіст Франц Бекенбауер пішов з життя у віці 78 років.

Джерело: сайт видання Bild

Деталі: Це сталося у неділю 7 січня, хоча офіційно про смерть стало відомо лише в понеділок.

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"З глибоким сумом ми повідомляємо вам, що мій чоловік і наш батько Франц Бекенбауер мирно пішов з життя вчора, в неділю, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас вшанувати його пам'ять в тиші і мовчанні. І просимо вас утриматися від будь-яких запитань", - йдеться в повідомленні сім'ї футболіста.

Бекенбауер тримає в руках Кубок світу. Фото: Getty Images

Франц Беккенбауер двічі ставав чемпіоном світу – у 1974 році як гравець збірної Німеччини, у 1990 році як її тренер. 1972 року він став чемпіоном Європи. У 1972 і 1976 роках отримував "Золотий м'яч".

Беккенбауер - 3-разовий володар Кубка європейських чемпіонів, 5-разовий чемпіон Німеччини. Один з найкращих гравців у історії футболу. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила Бекенбаура на 3 місце серед найсильніших футболістів XX сторіччя (кращими визнали тільки Пеле і Йогана Кройфа).