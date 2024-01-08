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Трубопровід на столичній Борщагівці відремонтували

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 січня 2024, 23:47
Трубопровід на столичній Борщагівці відремонтували
Фото - КМДА

У Києві відремонтували трубопровід на бульварі Жуля Верна та поновили водопостачання споживачів.

Джерело: пресслужба КМДА

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Дослівно: "Станом на 20:00 працівники ПрАТ "АК "Київводоканал" виконали ремонт водопровідної мережі на бульварі Жуля Верна в Соломʼянському районі, де сталося пошкодження".

Деталі: Зазначають, що фахівці замінили 2,5 м пошкодженої ділянки трубопроводу діаметром 300 мм. Тепер там виконують роботи з благоустрою.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

7 січня на Борщагівці стався порив водопроводу, бульвар Жуля Верна залило при температурі повітря понад -10. Без води залишилися 2 житлові будинки.

Теми: Київ
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