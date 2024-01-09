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США інтенсивно працюють, аби уникнути конфлікту між Ізраїлем та Ліваном – Блінкен

Олена ІвашківВівторок, 9 січня 2024, 00:26
США інтенсивно працюють, аби уникнути конфлікту між Ізраїлем та Ліваном – Блінкен
ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО - GETTY IMAGES

Американська сторона докладає дипломатичних зусиль, аби уникнути серйозного силового загострення на кордоні Ізраїлю й Лівану, де підрозділи Хезболли продовжують обстрілювати ізраїльську територію на тлі бойових дій у Секторі Гази.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, "Укрінформ"

Деталі: За його словами, що стосується Лівану, то явно не в інтересах Ізраїлю, Лівану, Хезболли, будь-кого побачити ескалацію в цьому питанні й побачити справжній конфлікт.

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Він повідомив, що ізраїльська сторона дала дуже чітко зрозуміти, що хоче "знайти дипломатичний шлях", який створить такі умови безпеки як для 100 тисяч ізраїльтян на півночі країни, так і для жителів півдня Лівану.

Блінкен наголосив, що США інтенсивно працюють над цим і роблять це дипломатичним шляхом.

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Теми: СШАБлінкенІзраїльЛіван
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