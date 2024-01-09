США інтенсивно працюють, аби уникнути конфлікту між Ізраїлем та Ліваном – Блінкен
Американська сторона докладає дипломатичних зусиль, аби уникнути серйозного силового загострення на кордоні Ізраїлю й Лівану, де підрозділи Хезболли продовжують обстрілювати ізраїльську територію на тлі бойових дій у Секторі Гази.
Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, "Укрінформ"
Деталі: За його словами, що стосується Лівану, то явно не в інтересах Ізраїлю, Лівану, Хезболли, будь-кого побачити ескалацію в цьому питанні й побачити справжній конфлікт.
Він повідомив, що ізраїльська сторона дала дуже чітко зрозуміти, що хоче "знайти дипломатичний шлях", який створить такі умови безпеки як для 100 тисяч ізраїльтян на півночі країни, так і для жителів півдня Лівану.
Блінкен наголосив, що США інтенсивно працюють над цим і роблять це дипломатичним шляхом.
Передісторія:
- 20 листопада міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що підтримуване Іраном ліванське терористичне угрупування "Хезболла" випустило понад 1000 боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня.
- 24 листопада ізраїльські військові атакували у відповідь об'єкти "Хезболли" в Лівані.