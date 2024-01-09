На Одещині впав вітрогенератор – Міненерго
8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.
Джерело: Міненерго у Telegram
Деталі: Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.
За інформацією енергетиків, через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.
Дослівно: "Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали несприятливих погодних умов. Всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в домівки українців".
8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. pic.twitter.com/w3dhFA0j3b— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 8, 2024ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 8 січня у семи районах Одеської області через негоду було відсутнє електропостачання, на 9 січня у регіоні прогнозують заметілі та ожеледицю.