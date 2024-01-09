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На Одещині впав вітрогенератор – Міненерго

Олена ІвашківВівторок, 9 січня 2024, 01:49
На Одещині впав вітрогенератор – Міненерго
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО UNSPLASH

8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. 

Джерело: Міненерго у Telegram

Деталі: Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.

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За інформацією енергетиків, через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C. 

Дослівно: "Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали несприятливих погодних умов. Всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в домівки українців". 

Передісторія: 

  • 8 січня у семи районах Одеської області через негоду було відсутнє електропостачання, на 9 січня у регіоні прогнозують заметілі та ожеледицю.

Теми: Одеська область
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