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На Бєлгородщині влада вирішила вивезти з області дітей

Олена ІвашківВівторок, 9 січня 2024, 06:13
На Бєлгородщині влада вирішила вивезти з області дітей
Фото ілюстраційне Pixabay

У Бєлгородській області Росії організованими групами збираються вивезти дітей через те, що "переживання батьків досить велике".

Джерело: губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram

Деталі: За словами російського чиновника, він звернувся до губернаторів за допомогою у розміщенні дітей.

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Наразі їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій та Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.

Пряма мова Гладкова: "Зараз займаємось, формуємо групи. Якщо буде потреба, відправимо своїх викладачів та вчителів, які супроводжуватимуть та перебуватимуть під час усіх трьох тижнів таборової зміни разом з нашими дітьми. Тож батьки не повинні турбуватися".

Передісторія: 

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Теми: Росіявійна
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