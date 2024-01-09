На Бєлгородщині влада вирішила вивезти з області дітей
Вівторок, 9 січня 2024, 06:13
У Бєлгородській області Росії організованими групами збираються вивезти дітей через те, що "переживання батьків досить велике".
Джерело: губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram
Деталі: За словами російського чиновника, він звернувся до губернаторів за допомогою у розміщенні дітей.
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Наразі їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій та Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.
Пряма мова Гладкова: "Зараз займаємось, формуємо групи. Якщо буде потреба, відправимо своїх викладачів та вчителів, які супроводжуватимуть та перебуватимуть під час усіх трьох тижнів таборової зміни разом з нашими дітьми. Тож батьки не повинні турбуватися".
Передісторія:
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