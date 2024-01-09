Кількість загиблих від ракетного удару по Хмельниччині зросла до 3 осіб
У Хмельницькій області завершили розбір завалів на об’єкті, що постраждав від ракетного удару вранці 8 січня, і виявили тіло третьої загиблої людини.
Джерело: виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін, якого цитує ОВА
Пряма мова Тюріна: "До сьогоднішнього ранку 05:42 години тривав пошук третього загиблого, внаслідок вчорашньої атаки ворога. Це чоловік 1955 року народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким".
Деталі: Розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.
Цьому передувало: Вранці 8 січня під час комбінованої ракетної атаки на Україну російські війська завдали ударів, зокрема, по об’єктах інфраструктури Хмельницької області, виникла пожежа. Було відомо про двох загиблих людей.