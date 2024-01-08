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Росіяни вдарили ракетами по інфраструктурі Хмельниччини, 2 людини загинули

Олена РощінаПонеділок, 8 січня 2024, 09:07

Вранці 8 січня під час комбінованої ракетної атаки російських військ на Україну у Хмельницькій області пролунало 6 вибухів.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація

Дослівно ОВА: "Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменьше 6 вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби".

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Оновлення: За даними обладміністрації, під час повітряної тривоги в межах Хмельницької області сили ППО збили 2 ракети. 

Разом із тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. 

Виникла пожежа, яку локалізують підрозділи ДСНС.

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Станом на 10:45 відомо про двох загиблих людей.

Цьому передувало: Повітряні сили ЗСУ під час повітряної тривоги зранку повідомляли, що крилаті ракети, змінюючи курс, залетіли в повітряний простір Хмельниччини. Жителів Старокостянтинова й Шепетівки закликали перебувати в укриттях.

УП: Новина оновлена після публікації.

Теми: Хмельниччинаракетний ударвійнажертви
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