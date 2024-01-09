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У Міноборони заявили про розірвання договорів, укладених з компаніями Гринкевичів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 січня 2024, 13:41
У Міноборони заявили про розірвання договорів, укладених з компаніями Гринкевичів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ, ФОТО ВІДОМСТВА - MIL.GOV.UA

Міністерство оборони розриває контракти з компаніями, що повʼязані з сімʼєю львівського підприємця Ігоря Гринкевича

Джерело: заступник міністра оборони Віталій Половенко на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" 9 січня

Пряма мова: "Яка позиція Міноборони щодо "кейсу Гринкевичів"? Позиція така: після публікації статті (...). Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання тих договорів, які було попередньо укладено".

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Передісторія: 

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
  • 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис гривень.
  • Голова Львівської ОВА Максим Козицький, який підписував меморандум і позував на фото з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, підозрюваним у корупції, заявив, що ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича у Міноборони, але при цьому визнав, що підписував договори з компаніями підприємця, хоч проти них були відкриті кримінальні провадження.

Теми: Міноборони
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