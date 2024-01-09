У Міноборони заявили про розірвання договорів, укладених з компаніями Гринкевичів

Міністерство оборони розриває контракти з компаніями, що повʼязані з сімʼєю львівського підприємця Ігоря Гринкевича

Джерело: заступник міністра оборони Віталій Половенко на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" 9 січня

Пряма мова: "Яка позиція Міноборони щодо "кейсу Гринкевичів"? Позиція така: після публікації статті (...). Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання тих договорів, які було попередньо укладено".

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