У Міноборони заявили про розірвання договорів, укладених з компаніями Гринкевичів
Вівторок, 9 січня 2024, 13:41
Міністерство оборони розриває контракти з компаніями, що повʼязані з сімʼєю львівського підприємця Ігоря Гринкевича
Джерело: заступник міністра оборони Віталій Половенко на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" 9 січня
Пряма мова: "Яка позиція Міноборони щодо "кейсу Гринкевичів"? Позиція така: після публікації статті (...). Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання тих договорів, які було попередньо укладено".
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Передісторія:
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
- 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис гривень.
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький, який підписував меморандум і позував на фото з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, підозрюваним у корупції, заявив, що ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича у Міноборони, але при цьому визнав, що підписував договори з компаніями підприємця, хоч проти них були відкриті кримінальні провадження.