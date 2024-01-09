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Розмінували майже 25% території деокупованої Херсонщини – голова ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 15:37
Розмінували майже 25% території деокупованої Херсонщини – голова ОВА
ілюстративне фото ДСНС

На деокупованій Херсонщині було розміновано понад 24,5% території.

Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Нині понад 24,5% правобережжя розміновано".

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Деталі: За словами Прокудіна, щодня Херсонщину обстежують понад 800 піротехніків, для порівняння - у березні минулого року їх було 80.

Нагадаємо: Сили оборони восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.

Місто Херсон та інші населені пункти області щодня потерпають від ворожих обстрілів.

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Теми: Херсонська областьрозмінування
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