"Українська правда" шукає жінок-лідерів для нового проєкту. Заповнюй анкету
Редакція УП шукає сотню жінок-лідерів, які творять зміни у суспільстві. Це люди, які створюють новий бізнес, волонтерять та чий приклад надихає інших.
Ми хочемо дізнатися про жінку, яка перетворює труднощі на можливості. Нею може бути будь-хто з ваших знайомих, а можливо такою жінкою є ви?
Та, щоб ми дізналися про вас, просимо заповнити цю форму.
В ній ви можете запропонувати свою кандидатку (або кількох), чиї вчинки мають особливий вклад у розвиток нашої держави зараз. Опісля ми зберемо всі кандидатури в один список, в якому зовнішні експерти проголосують та визначать переможців.
Категорії, за яким пройде голосування: політика та державне управління, суспільство, культура, захисниці, освіта та наука, креативні індустрії, спорт, бізнес.
⌛️ Заявки приймаються до 15 січня 2024 року.
👉 Заповнюйте форму та пропонуйте своїх кандидаток.
Детальніше про проєкт ми розкажемо згодом.