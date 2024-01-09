"Українська правда" шукає жінок-лідерів для нового проєкту. Заповнюй анкету

Редакція УП шукає сотню жінок-лідерів, які творять зміни у суспільстві. Це люди, які створюють новий бізнес, волонтерять та чий приклад надихає інших.

Ми хочемо дізнатися про жінку, яка перетворює труднощі на можливості. Нею може бути будь-хто з ваших знайомих, а можливо такою жінкою є ви?



Та, щоб ми дізналися про вас, просимо заповнити цю форму.

В ній ви можете запропонувати свою кандидатку (або кількох), чиї вчинки мають особливий вклад у розвиток нашої держави зараз. Опісля ми зберемо всі кандидатури в один список, в якому зовнішні експерти проголосують та визначать переможців.

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Категорії, за яким пройде голосування: політика та державне управління, суспільство, культура, захисниці, освіта та наука, креативні індустрії, спорт, бізнес.

⌛️ Заявки приймаються до 15 січня 2024 року.

👉 Заповнюйте форму та пропонуйте своїх кандидаток.

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Детальніше про проєкт ми розкажемо згодом.