Нардепка розповіла, як може змінитися законопроєкт про реєстр військовозобов'язаних

Комітет Верховної Ради з питань оборони ухвалив рішення щодо рекомендації до другого читання законопроєкту щодо удосконалення порядку та використання військового обліку.

Джерело: народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз

Деталі: За даними нардепки, також обговорили питання набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (10062). 11 членів комітету проголосували "за", 5 "утримались". Утримались представники "Європейської солідарності" та "Голосу", адже редакція містить зміни до законодавства, які не передбачені законопроєктом.

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Зокрема, за словами Фріз, додались 4 сторінки змін, яких не ухвалювали у першому читанні законопроєкту.

Пряма мова Фріз: "Даний законопроєкт за своєю суттю мав би відповідати за питання створення державою адекватного реєстру військовозобов’язаних, резервістів та призовників, а також спростити отримання статусу – УБД ветеранами, які часто витрачають на оформлення документів стільки часу та ресурсів, що їм простіше відмовитися від пільг держави, ніж проходити всі кола бюрократичного пекла. Законопроєкт має благородну мету, але хибне та протиправне виконання".

Деталі: Водночас, за словами Фріз, деякі поправки вдалося відстояти. Зокрема:

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не будуть вносити відомості про виїзд за межі України (дата, країна, до якої здійснюється виїзд) та повернення на територію України (дата, країна, з якої особа повертається на територію України;

не будуть вносити відомості про примусове виконання рішення щодо особи – боржника (реквізити та відомості виконавчого документа);

не будуть вносити інші персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста (максимально невизначена норма, згідно з якою можна було б внести будь-яку інформацію);

також відхилили норму щодо збору відомостей про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП)" виключно за згодою військовослужбовця, резервіста, призовника ці данні можуть бути надані.

Тепер над цим законопроєктом працюватимуть у залі ВР. Тобто ці зміни будуть розглядатися окремо під час засідання і виноситимуться на голосування.

Що передувало:

У Верховній Раді 18 вересня зареєстрували законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних.