У Раді зареєстрували законопроєкт про створення е-реєстру військовозобов'язаних

У Верховній Раді 18 вересня зареєстрували законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних

Джерело: законопроєкт №10062 про створення електронного реєстру військовозобов'язаних

Дослівно: "Завданням законопроєкту є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

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Деталі: До Реєстру заноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Дослівно: "Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Зокрема військове відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься у електронному кабінеті військовозобовʼязаного, який має бути створений відповідно до цього проєкта закону".

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Деталі: Також законопроєктом спрощується процес отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Тепер це відбуватиметься на підставі довідки про безпосередню участь особи у захисті держави, яку оформлюють в електронному вигляді.

Передісторія: