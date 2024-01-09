Дану Ярову призначили радницею в Міноборони

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, голова громадської організації "Мрія дітей України" Богдана Ярова отримала посаду радниці (на громадських засадах) заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

Джерело: Міноборони у Facebook, "Суспільне"

Деталі: Відповідний наказ Міноборони видало 9 січня.

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Пряма мова Кліменкова: "Призначення Богдани Ярової – це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях".

Деталі: Він додав, що Ярова посилить команду Міністерства оборони для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ.

Пряма мова Ярової: "Дякую Дмитру Кліменкову за довіру і те, що покликав в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ такими, що будуть відповідати стандартам НАТО".

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Довідково: Богдана Ярова (відома також як Дана Ярова) — громадська діячка, волонтерка, колишня радниця міністра оборони України (у 2015-2017 роках).

У 2022 році Ярова разом із волонтеркою та парамедиком "Тайрою" (Юлією Паєвською) заснувала благодійний фонд "Українська Фундація "Мрія", що опікується родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.

У 2023 році заснувала також громадську організацію "Мрія дітей України".

У березні 2023 Богдана Ярова була обрана до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Що передувало:

Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому йдеться про те, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ.

2 лютого заступнику міністра оборони Олексія Резнікова В'ячеславу Шаповалову обрали запобіжний захід — 2 місяці перебування під вартою.

У серпні 2023 року журналісти з'ясували, що ціна військового екіпірування, закупленого Міністерством оборони у 2022 році, зросла втричі під час доставлення.

6 листопада СБУ повідомила Шаповалову про підозру у розтраті державних коштів на майже 1 млрд гривень за неякісну зимову форму для ЗСУ.

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