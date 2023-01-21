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Міноборони закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 11:15
Міноборони закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче – ЗМІ
фото ілюстративне armyinform

Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва, повідомляють ЗМІ.

Джерело: Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів

Деталі: Видання має копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

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Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.

Отже, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

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Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, а в магазині — 80 грн.

Варто наголосити, що це роздрібні ціни, а гуртові ще нижчі.

ЗМІ наголошує, що Міноборони проігнорувало усі їхні запити та запитання.

 

Дослівно: "Так, пильний читач зауважить, що у договорі мова не лише про закупівлю, а й про надання послуг харчування. Може тому й дорожче? Ні, якщо ви зануритеся у документ, то побачите, що послуги там дійсно є як окрема стаття видатків у 30 млн грн, тобто 0,2% від загальної суми контракту, навіть не 2% і точно не два рази".

Більше деталей: Нинішній контракт розміром на 13 мільярдів Міноборони уклало з ТОВ "Актив компані". Ця фірма має статутний капітал у тисячу гривень. У 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

У 2019 році ТОВ "Актив компані" фігурувало у кримінальному провадженні Нацполіції №12019100100003229. Фірма для участі в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт, який не відповідав дійсності.

Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликає керівництво Міноборони.

Теми: МіноборониЗбройні силивійна
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