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Прощання з поетом Максимом Кривцовим пройде у Києві 11 січня

Тетяна ОлійникВівторок, 9 січня 2024, 22:49
Прощання з поетом Максимом Кривцовим пройде у Києві 11 січня
Максим Кривцов. Фото з його Facebook-сторінки

Прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим відбудеться 11 січня у Києві та 12 січня у його рідному місті Рівне.

Джерело: друзі Кривцова у соцмережах

Деталі: Прощання Максимом Кривцовим відбудеться в Києві 11 січня о 12.00 в Михайлівському соборі, після відспівування процесія рушить на Майдан.

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У Рівному – 12 січня орієнтовно о 10:00 на Майдані Незалежності.

Довідково: Максим Кривцов – автор книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН.

Він пішов на війну добровольцем у 2014 році. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му повернувся на фронт.

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7 січня стало відомо, що він загинув.

Теми: війна
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