РФ вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині, 4 постраждалих
Четвер, 1 лютого 2024, 00:22
Армія РФ о 21:50 вдарила керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині.
Джерело: керівник ОВА Олег Синєгубов, ДСНС
Пряма мова: "Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває".
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Оновлено: О 00:21 ДСНС повідомила, що під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні постраждало 4 людей, їм на місці надали першу медичну допомогу.
Також надзвичайники опублікували фото наслідків ворожого обстрілу.
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Нагадаємо: Увечері 31 січня російська армія також вдарила безпілотниками по Харкову.