РФ вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині, 4 постраждалих

Армія РФ о 21:50 вдарила керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині.

Джерело: керівник ОВА Олег Синєгубов, ДСНС

Пряма мова: "Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває".

Реклама:

Оновлено: О 00:21 ДСНС повідомила, що під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні постраждало 4 людей, їм на місці надали першу медичну допомогу.

Також надзвичайники опублікували фото наслідків ворожого обстрілу.

https://t.me/synegubov/8259

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Увечері 31 січня російська армія також вдарила безпілотниками по Харкову.