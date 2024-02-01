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РФ вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині, 4 постраждалих

Тетяна ОлійникЧетвер, 1 лютого 2024, 00:22
РФ вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині, 4 постраждалих
Ілюстратвине фото - Getty Images

Армія РФ о 21:50 вдарила керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. 

Джерело: керівник ОВА Олег Синєгубов, ДСНС

Пряма мова: "Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває".

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Оновлено: О 00:21 ДСНС повідомила, що під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні постраждало 4 людей, їм на місці надали першу медичну допомогу.

Також надзвичайники опублікували фото наслідків ворожого обстрілу.

https://t.me/synegubov/8259

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Нагадаємо: Увечері 31 січня російська армія також вдарила безпілотниками по Харкову. 

Теми: Росіявійна
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