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Росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі у Харкові

Тетяна ОлійникСереда, 31 січня 2024, 23:32
Росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі у Харкові
іранський дрон. ілюстративне фото getty images

Окупанти ввечері 31 січня вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Основ'янському районі Харкова. 

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Окупанти вдарили по Харкову ворожими безпілотниками. Зафіксовано влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова".

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Деталі: Інформації про постраждалих немає. 

О 00:19 Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по Харкову інформація про постраждалих не надходила. 

Пряма мова: "Частина ворожих БПЛА "не досягла цілей". Дякуємо силам ППО!"

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Теми: Харківбезпілотникивійнавибух
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