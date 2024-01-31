Росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі у Харкові
Середа, 31 січня 2024, 23:32
Окупанти ввечері 31 січня вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Основ'янському районі Харкова.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Окупанти вдарили по Харкову ворожими безпілотниками. Зафіксовано влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова".
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Деталі: Інформації про постраждалих немає.
О 00:19 Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по Харкову інформація про постраждалих не надходила.
Пряма мова: "Частина ворожих БПЛА "не досягла цілей". Дякуємо силам ППО!"
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