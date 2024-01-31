Росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі у Харкові

Окупанти ввечері 31 січня вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Основ'янському районі Харкова.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Окупанти вдарили по Харкову ворожими безпілотниками. Зафіксовано влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова".

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Деталі: Інформації про постраждалих немає.

О 00:19 Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по Харкову інформація про постраждалих не надходила.

Пряма мова: "Частина ворожих БПЛА "не досягла цілей". Дякуємо силам ППО!"