У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

За повідомленням ЗМІ, у Лондоні затримано колишнього російського так званого губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на друковану версію газети The Times, The Insider, російська служба ВВС

Деталі: Овсяннікова підозрюють у порушенні санкційного законодавства. Він перебуває під арештом.

Реклама:

Овсянніков очолював окуповане Росією місто з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади і звільнили з уряду, як стверджувалося, через скандал з непристойною поведінкою в аеропорту Іжевська.

Як пише The Times, колишнього російського губернатора затримали у його лондонському будинку.

Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Великобританія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року.

Його активи було заморожено.

Колишній російський "губернатор" утримується в одній із лондонських в'язниць.

Російська служба Бі-бі-сі зазначає, що це незвичайна ситуація: заарештованих за ненасильницькі злочини найчастіше звільняють під заставу.