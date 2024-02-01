Україна в ОБСЄ: задокументовано 626 хімічних атак Росії

Україна повідомили в ОБСЄ про задокументованих 626 хімічних атак з боку Росії.

Джерело: заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Намагаючись придушити опір українських військових, російські війська широко застосовують заборонену зброю. Порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, російські війська застосовують газові гранати та саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнюючої дії, що скидаються з безпілотників".

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"Сили оборони України вже задокументували 626 випадків застосування росіянами боєприпасів, що містять отруйні хімічні речовини, з яких 81 – лише у грудні. Частота такого застосування зростає, щодня фіксується до 10 випадків".

Деталі: Костенко додала, що загарбники також здійснюють "артилерійські обстріли із застосуванням хімічно небезпечних речовин, що є ще одним грубим порушенням правил ведення війни з боку російських військ".

Нагадаємо: ISW повідомляв, що російські війська, схоже, продовжують порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї, підписану Росією.