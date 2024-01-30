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За добу на Таврійському напрямку ворог 5 разів скидав боєприпаси з отруйною речовиною

Валентина РоманенкоВівторок, 30 січня 2024, 16:20
За добу на Таврійському напрямку ворог 5 разів скидав боєприпаси з отруйною речовиною
ілюстративне фото: Depositphotos

На Таврійському напрямку за добу 29 січня російські окупанти п'ять разів застосували боєприпаси з отруйними речовинами, ймовірно, гранати з хлорпікрином.

Джерело: речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Також ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, тобто хімічного походження. Вчора було зафіксовано п'ять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 із хлорпікрином. Але кожен такий випадок досліджується окремо. Робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій".

Деталі: За словами Штупуна, не бажано, щоб цей газ протрапляв у бліндаж, наприклад, але офіцер додав, що від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.

Що передувало: Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик пояснював, що Росія збільшує використання боєприпасів із хімічними речовинами та застосовує новий вид гранат.

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Теми: війна
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