Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Джерело: Буданов в інтерв’ю CNN

Деталі: За словами Буданова, Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту.

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Оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

Пряма мова: "Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні".

Деталі: Керівник ГУР припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

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Він не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

Пряма мова: "Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається.

І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури й об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації".

Деталі: Тепер, за словами Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину (війни – ред.)".

Пряма мова: "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь".

Нагадаємо:Раніше Буданов прогнозував, що незабаром наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається і тоді почнеться хід України.