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Буданов: Зараз триває наступ росіян, він закінчиться − і розпочнеться наш хід

Ірина БалачукСереда, 31 січня 2024, 09:03
Буданов: Зараз триває наступ росіян, він закінчиться − і розпочнеться наш хід
Кирило Буданов. Фото з сайту ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов прогнозує, що незабаром наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається і тоді почнеться хід України.

Джерело: Буданов в ефірі національного марафону

Пряма мова керівника ГУР: "Зараз триває наступальна операція РФ. Вона розпочалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз уже два з половиною місяці, як вона йде. Результати − самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі − ну, точно це буде неправда.  На жаль для нас, певне просування в полях у них є. І біля Авдіївки − те, що сталося".

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Деталі: Але, за його словами, це не те, на що розраховували росіяни. Буданов зазначив, що окупанти хотіли якнайшвидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей, але зараз "навіть близько до цього нічого немає".

"Але їхній наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається повністю... Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", − підсумував Буданов.

Теми: БудановРосіявійна
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