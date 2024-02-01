Росіяни заявляють про атаку 11 українських БпЛА

Міноборони РФ заявило, що вночі та вранці 11 нібито українських безпілотників атакували чотири російських області.

Джерело: МО РФ

Деталі: Російське відомство заявляє, що вночі та близько 06.30 за московським часом російська ППО перехопила і знищила 11 безпілотних літальних апаратів.

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Дослівно: "Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей".

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей".

Нагадаємо: Міноборони Росії заявляло, що вночі 31 січня над Псковською областю було збито український безпілотний літальний апарат.